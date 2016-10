SWR 16:05 bis 17:00 Magazin Kaffee oder Tee Der SWR Nachmittag Mein Grüner Daumen: Zwiebeln ernten und lagern / Wochenend-Wetter / Filmbeitrag: Auf der Höri wächst die Bülle / Abenteuer Haushalt: Kochen - Zwiebelkuchen / Kaffee-oder-Tee Quiz / Besser Leben: Heilpflanzen Fenchel/Kümmel D 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Mein Grüner Daumen: Zwiebeln ernten und lagern Mit Peter Berg, Gärtnermeister Traditionell werden Zwiebeln zu Zöpfen geflochten und anschließend feiert das ganze Dorf ein standesgemäßes Zwiebelfest. Und obwohl die Zwiebel heute das zweitwichtigste Gemüse nach den Tomaten ist, wird der hohe Bedarf überwiegend durch Importe gedeckt. Doch der Anbau der gesunden Schärfe lohnt sich auch für den Hausgarten. Heute gibt es dazu Tipps von Gärtnermeister Peter Berg aus dem Markgräfler Land. Wochenend-Wetter Mit Michael Kögel, SWR Wetterreporter Michael Kögel spricht über das derzeitige Wetter und das kommende Wochenend-Wetter. Filmbeitrag: Auf der Höri wächst die Bülle Auf der Halbinsel Höri am Bodensee wächst eine ganz besondere Knolle. Eine Zwiebel. die alemannisch "Bülle" heißt und die auf der Höri ganz besonders gehegt und gepflegt wird. Warum man dort auf diese Bülle ganz besonders stolz ist, das erzählt der Film, der im Frühjahr im Bodenseestädtchen Moos beginnt. Abenteuer Haushalt: Kochen: Zwiebelkuchen Mit Hannes Weber, Bäckermeister aus Friedrichshafen Hannes Weber, Bäckermeister und Konditor aus Friedrichshafen, ist heute bei Kaffee oder Tee zu Gast und stellt sein Backrezept für einen Zwiebelkuchen vor. Kaffee-oder-Tee Quiz Die Telefonnummer, um mitzumachen, lautet: 0180 229 2000 (6 Cent pro Anruf aus dem dt. Festnetz, mobil evtl. abweichende Kosten) Besser Leben: Heilpflanzen Fenchel/Kümmel Mit Astrid Fiebich, Heilpraktikerin Was haben Kümmel- und Fenchelfrüchte gemeinsam? Beide gehören zur Familie der Doldengewächse, beide enthalten ein stark duftendes ätherisches Öl und beide sind wohltuend für unseren Magen, vor allem bei Völlegefühl und Blähungen. Nicht ohne Grund kommen sie deshalb zum Einsatz, um Gerichte bekömmlicher zu machen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Martin Seidler Gäste: Gäste: Peter Berg (Gärtnermeister), Michael Kögel (SWR Wetterreporter), Hannes Weber (Bäckermeister aus Friedrichshafen), Astrid Fiebich (Heilpraktikerin) Originaltitel: Kaffee oder Tee