SWR 14:45 bis 15:15 Dokumentation Eisenbahn-Romantik Die Eisenbahn wie vor 50 Jahren D 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken Eine Eisenbahnfahrt in die Vergangenheit, eine Fahrt, die das Reisegefühl der Kindheit oder Jugendzeit wieder lebendig werden lässt oder die Fahrgäste gar an die tägliche Fahrt zum Arbeitsplatz während Wirtschaftswunderzeit erinnert: Anlässlich des zwanzigsten Geburtstages des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar wird den Fahrgästen der Eisenbahnverkehr von damals in unzähligen Details nahegebracht und dessen geschichtliche Entwicklung anschaulich dargestellt. Im Gegensatz zu sonst üblichen Angeboten bei Nostalgiezügen wurden die Fahrzeuge dieses Mal beinahe "handverlesen". Manche Lokomotive wurde sogar äußerlich umgebaut, damit sie in die Zeit vor 50 Jahren passt. Zwischen Kaiserslautern, Osterburken und Heilbronn wurde für ein paar Tage die Eisenbahn während des Wirtschaftswunders buchstäblich wieder lebendig. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Eisenbahn-Romantik