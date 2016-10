Motorvision.TV 22:40 bis 23:05 Dokumentation Made in Die Geschichte der Feuerwehr 2016 Stereo 16:9 Merken Die Geschichte der Feuerwehr reicht bis in die Römerzeit zurück. Damals mussten sich vornehmlich Sklaven der brennenden Gefahr aussetzen. Im Mittelalter sorgten die Zünfte für die Brandbekämpfung aber erst mit einem Mann wurde in Deutschland die Feuerwehr nachhaltig strukturiert: Conrad Dietrich Magirus. Er gilt als der Pionier in der Feuerwehrtechnik. In seiner Heimatstadt Ulm werden bis heute die modernsten Feuerwehrfahrzeuge zu 100 Prozent von Hand gebaut. MOTORVISION TV blickt hinter die Kulissen des Unternehmens mit über 150-jähriger Geschichte und zeigt die Fertigung von Drehleiter- und Löschfahrzeugen. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Made in Germany

