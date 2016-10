Motorvision.TV 12:45 bis 13:10 Magazin Classic Ride Made in Japan D 2014 Stereo 16:9 Merken Jahrelang wurden sie in der Oldtimerszene verlacht und verschmäht. Klassische Automobile aus Japan. Doch spätestens seit ein Toyota 2000 GT von 1967 auf einer Auktion in den USA für 1,2 Millionen Dollar versteigert worden ist, haben sie einen anderen Status. Nippon-Oldies gelten nicht mehr nur als skurril, sondern sind salonfähig geworden. Classic Ride präsentiert Old- und Youngtimer Made in Japan. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Classic Ride