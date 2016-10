ONE 01:00 bis 01:30 Show Startrampe Musik und Newcomer Best of Chima Ede D 2016 Live TV Merken Startrampe - rückt junge Musiker ins Rampenlicht und schickt sie auf eine Reise quer durch die Republik. Eine Woche lang unterwegs im Oldtimer-Bus. Konzerte spielen, Idole treffen und neue Songs aufnehmen. Die Optionen sind so zahlreich wie die zurückgelegten Kilometer. Germany's Next (T)Rapgod kommt aus Berlin. Das wissen wir spätestens seit unserer Tour mit Chima Ede. An der Spree gibt es ein Konzert mit Brudi Megaloh, in Bremen wird ein Kiosk zerlegt und in Holland die Familie getroffen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Startrampe