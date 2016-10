ONE 20:15 bis 21:15 Show Inas Nacht Late-Night-Show mit Ina Müller D 2015 Stereo Untertitel 16:9 Merken Late-Night-Show mit der Kabarettistin, Sängerin und Moderatorin Ina Müller und nach Müllerin-Art: Talk, Comedy und viel, viel Musik in der kleinen Hamburger Kneipe 'Zum Schellfischposten'. Ina Müller begrüßt als ersten Gast den TV-Moderator und Satiriker Jan Böhmermann. Nachdem er von seiner Zeit als junger Zeitungskritiker erzählt hat, berichtet er von jüngsten Rauscherfahrungen bei einer Magenspiegelung und erklärt, ob eine Sendung beim Privatfernsehen nicht doch eine Versuchung für ihn sein könnte. Anschließend spricht Ina Müller mit dem Musiker und TV-Moderator Götz Alsmann über dessen Sammelleidenschaft für alle möglichen Dinge sowie über seine modischen Vorlieben. Dabei stellt er sich die Frage, ob er prinzipiell ein sehr konservativer Mensch geworden sei. Musikgast ist die charismatische US-Musikerin Elle King, die ihre Mischung aus Rock-, Country- und Bluesklängen erstmals im deutschen Fernsehen vorstellt. Den Abend beschließt die Band "Tüsn" aus Berlin, die ihren kantigen Synthie-Rock ebenfalls zum ersten Mal im TV präsentiert. Natürlich mit dabei sind auch die 20 Herren des Wilhelmsburger Shanty-Chors die 'Tampentrekker', die wie immer bei Wind und Wetter vor den geöffneten Fenstern des "Schellfischpostens" auf ihre Einsätze warten. 14 Personen bestreiten das Publikum - mehr passen nicht rein bei 'Inas Nacht', aber die dürfen dafür mit Bierdeckel-Fragen ein bisschen mithelfen. Und alle werden wieder bestens versorgt von der Kneipenwirtin Frau Müller - nicht verwandt und verschwägert mit Ina. Klingt leicht chaotisch? Soll es auch! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Ina Müller Gäste: Gäste: Jan Böhmermann, Götz Alsmann, Elle King, Tüsn Originaltitel: Inas Nacht