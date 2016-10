ONE 18:15 bis 19:05 Telenovela Sturm der Liebe Folge: 103 D 2005 Stereo Live TV Merken Katharina fürchtet, dass Alexander sie nicht mehr heiraten will , nachdem sie ihm erzählt hat, dass sie längst wieder sehen kann. Tatsächlich grübelt Alexander lange, doch als Katharina ihn freigeben will, verzeiht er ihr. So findet die Hochzeit doch statt. Laura ist die Trauzeugin. Tapfer sieht sie mit an, wie sich das Brautpaar das Ja-Wort gibt. Marie sammelt Geld für das Hochzeitsgeschenk vom Personal. Alle spenden, nur Alfons weigert sich merkwürdigerweise und sagt nicht warum. Wie von Hildegard vorausgeahnt, nimmt er heimlich an der Hochzeit seines Sohnes teil. Laura will Werner Saalfeld nicht mehr anzeigen und sucht deshalb die schriftliche Aussage, die besagt, dass Werner ein Mörder ist. Als sie entdeckt, dass ihr das belastende Papier gestohlen wurde, will sie Werner warnen. Doch der Hotelchef gesteht ihr, dass ihm die Aussage "zugespielt" wurde. Gemeinsam vernichten sie den vermeintlich letzten Beweis gegen Werner. Sie ahnen nicht, dass Cora noch eine Kopie hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Henriette Richter-Röhl (Laura Mahler) Gregory B. Waldis (Alexander Saalfeld) Dirk Galuba (Werner Saalfeld) Simone Heher (Katharina Klinker-Emden) Sepp Schauer (Alfons Sonnbichler) Claudia Wenzel (Cora Franke) Judith Hildebrandt (Tanja Liebertz) Originaltitel: Sturm der Liebe Regie: Jürgen Weber, Stefan Jonas Drehbuch: Gisa Pauly