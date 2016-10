ONE 08:45 bis 09:55 Dokumentation Alles was wir wollen D 2013 2016-10-15 09:45 Stereo 16:9 Live TV Merken Wie macht man das eigentlich - heute Frau sein? Alles scheint möglich, wenn man jetzt als Dreißigjährige ins Leben startet, denn die globalisierte Welt bietet mehr Optionen denn je. Über drei Jahre hinweg begleitet Regisseurin Beatrice Möller drei Frauen um die 30 auf ihrer individuellen Suche nach dem richtigen Lebensentwurf. Sie alle schwanken auf der Suche nach Erfüllung zwischen Ankommen-Wollen und der Sorge, sich zu früh festzulegen, zwischen Möglichkeiten, Zweifeln und Zeitdruck. Im Dialog von Müttern und Töchtern entsteht ein sensibles Gemälde einer Frauengeneration, die wie keine zuvor ihr Leben selbst gestalten kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Alles was wir wollen Regie: Beatrice Möller Drehbuch: Beatrice Möller

