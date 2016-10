Sky Atlantic HD 00:15 bis 01:15 Actionserie Prófugos - Auf der Flucht Bis zum Ende CHI 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Regierung um Präsident Encina (Francisco Melo) droht am frisch aufgedeckten Korruptionsskandal zu zerbrechen. Im Süden Chiles wollen die Prófugos bei einem letzten Fluchtversuch nur noch mit dem nackten Leben davonkommen. Doch der Zusammenhalt in der Gruppe schwindet. Auf dem Weg zur Grenze ist bald jeder auf sich allein gestellt. - Die erste HBO-Serie aus Chile zeigt eine düstere Seite des Landes, geprägt von Drogenhandel und Korruption. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Benjamín Vicuña (Álvaro "Tegui" Parraguez) Néstor Cantillana (Vicente Ferragut) Luis Gnecco (Mario Moreno) Blanca Lewin (Laura Ferragut) Camila Hirane (Irma Salamanca) Antonia Zegers (Macarena Munita) Originaltitel: Prófugos Regie: Pablo Larrain Matte, Adrian Israel Caetano Drehbuch: Pablo Illanes, Mateo Iribarren, Josefina Fernández, Enrique Videla Altersempfehlung: ab 16