Sky Atlantic HD 13:55 bis 15:00 Mysteryserie Twin Peaks Einsame Seelen USA 1990 Stereo 16:9 HDTV Harold Smith hat Selbstmord begangen. In seinem Haus findet die Polizei Lauras geheimes Tagebuch. Darin entdeckt Agent Cooper (Kyle MacLachlan) Hinweise auf den mysteriösen Bob, Lauras Vater Leland Palmer (Ray Wise) und Benjamin Horne (Richard Beymer). Als Audrey (Sherilyn Fenn) ihm auch noch erzählt, was sie über ihren Vater herausgefunden hat, lässt Cooper den Hotelbesitzer vorläufig festnehmen. Am Abend erscheint Cooper im Roadhouse wieder der freundliche Riese, der ihm einen weiteren Mord ankündigt. - Die legendäre Kultserie, mit der Serienschöpfer David Lynch das Mystery-Crime-Genre revolutionierte. Schauspieler: Kyle MacLachlan (Special Agent Dale Cooper) Michael Ontkean (Sheriff Harry S. Truman) Lara Flynn Boyle (Donna Hayward) Joan Chen (Josie Packard) David Cooper (Regionalchef Gordon Cole) Grace Zabriskie (Sarah Palmer) Miguel Ferrer (Albert Rosenfield) Originaltitel: Twin Peaks Regie: David Lynch Drehbuch: Mark Frost Kamera: Frank Byers Musik: Angelo Badalamenti Altersempfehlung: ab 16