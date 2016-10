Sky Atlantic HD 12:00 bis 13:05 Serien Big Love Der Starke und der Mächtige USA 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken Bill (Bill Paxton) hat sich entschieden: Er wird um die Nominierung für den Senat kämpfen. Doch sein Gegner Roy Colburn zieht alle Register, um Bill aus dem Rennen zu werfen. Zudem scheint es zwischen "Drittfrau" Margene und Bills Sohn Ben zu knistern. - Preisgekrönte, humorvolle Serie, die Einblick in den Familienalltag eines mormonischen Polygamisten gibt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bill Paxton (Bill Henrickson) Jeanne Tripplehorn (Barb Henrickson) Chloë Sevigny (Nicolette Grant) Ginnifer Goodwin (Margene Heffman) Zeljko Ivanek (JJ) Amanda Seyfried (Sarah Henrickson) Shawn Doyle (Joey Henrickson) Originaltitel: Big Love Regie: Daniel Attias Drehbuch: Mark V. Olsen, Will Scheffer, Melanie Marnich Kamera: Alex Nepomniaschy Musik: Anton Sanko Altersempfehlung: ab 12