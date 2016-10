Sky Atlantic HD 08:15 bis 10:00 Drama Maria voll der Gnade COL, USA, ECU 2004 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die schwangere 17-Jährige Maria (Catalina Sandino Moreno) arbeitet in Kolumbien auf einer Plantage, um ihre Familie zu unterstützen. Als sie von ihren Mitarbeitern gemobbt wird, kündigt sie ihren Job. Bald findet sie ein viel lukrativeres, aber auch gefährlicheres Einkommen: Maria soll als "Maultier" in Päckchen verpackte Drogen schlucken und in die USA schmuggeln. - Fesselndes, erschreckend realistisch erzähltes Drama, dessen großartige Hauptdarstellerin für den Oscar nominiert und mit dem Silbernen Bären ausgezeichnet wurde. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Catalina Sandino Moreno (María Álvarez) Virgina Ariza (Juana) Yenny Paola Vega (Blanca) Charles Albert Patiño (Felipe) Wilson Guerrero (Juan) Johanna Andrea Mora (Diana Álvarez) Fabricio Suarez (Pacho) Originaltitel: Maria full of Grace Regie: Joshua Marston Drehbuch: Joshua Marston Kamera: Jim Denault Musik: Leonardo Heiblum, Jacobo Lieberman Altersempfehlung: ab 12

