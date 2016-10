Kabel1 Doku 22:10 bis 23:00 Dokumentation American Lawmen - Männer des Gesetzes Detective vs. Mafia CDN 2016 2016-10-15 00:30 16:9 HDTV Merken New York hat seinen ersten italo-amerikanischen Ordnungshüter - Joe Petrosino. Er will alles tun, um seine Leute zu schützen. Hilfe wird dringend gebraucht, denn die Mafia hat die Stadt in der Hand und zieht im Hintergrund die Fäden. Petrosino nimmt sich des harten Kampfes gegen die organisierte Kriminalität an. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: American Lawmen

