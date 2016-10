Kabel1 Doku 06:10 bis 06:55 Dokumentation Expedition ins Unbekannte Japans Atlantis USA 2015 2016-10-13 14:00 16:9 HDTV Merken Was hat es mit dem sogenannten Atlantis Japans auf sich? Dieser Frage geht Josh heute auf den Grund und taucht tief hinein in den Pazifik, um das Unterwasser-Phänomen zu lokalisieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Expedition Unknown

