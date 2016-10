ProSieben 18:40 bis 19:05 Trickserie Die Simpsons Lisa wird gaga USA 2012 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Laut eines Schulrankings ist Lisa die unbeliebteste Schülerin. Niemand scheint ein gutes Haar an ihr zu lassen. Doch dann zählt der "Wahrheitssager" im Netz die guten Seiten an ihr auf. Allerdings stellt sich bald heraus, dass Lisa selbst der Wahrheitssager ist - nun gibt es niemanden mehr, der mit ihr reden will. Lady Gaga ist aber in der Stadt - und spürt, dass es Lisa schlecht geht In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Norbert Gastell (Homer Simpson) Anke Engelke (Marge Simpson) Sandra Schwittau (Bart Simpson) Sabine Bohlmann (Lisa Marie Simpson) Sabine Bohlmann (Maggie Simpson) Originaltitel: The Simpsons Regie: Matthew Schofield Drehbuch: Tim Long Musik: Alf Clausen Altersempfehlung: ab 6