ProSieben 16:30 bis 17:00 Comedyserie The Big Bang Theory Die dunkle Seite des Mondes USA 2010 2016-10-14 10:05 16:9 HDTV Merken Zunächst ist Sheldon sehr stolz und begeistert, als er erfährt, dass er den Wissenschaftspreis gewonnen hat. Doch die Freude wird getrübt, als er herausfindet, dass er eine Rede halten muss. Er überlegt sogar, den Preis gar nicht erst anzunehmen In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Rajesh Koothrappali) Kaley Cuoco (Penny) Sara Gilbert (Leslie Winkle) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Jessica Ambrosetti Kamera: Steven V. Silver Altersempfehlung: ab 6