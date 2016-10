ProSieben 14:50 bis 15:15 Comedyserie Two and a Half Men Der Schwellkopf meines Sohnes USA 2009 2016-10-14 08:25 16:9 HDTV Merken Chelsea ist erkältet und liegt im Bett. Nun muss Charlie das Katzenklo sauber machen. Allerdings traut er sich das nicht allein zu - und nimmt Alan als Verstärkung mit. Schon bald fängt auch Charlie an zu husten In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charlie Sheen (Charlie Harper) Jon Cryer (Alan Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Marin Hinkle (Judith Harper) Melanie Lynskey (Rose) Conchata Ferrell (Berta) Jennifer Taylor (Chelsea) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: James Widdoes Drehbuch: Susan Beavers, Eddie Gorodetsky Kamera: Steven V. Silver Musik: Grant Geissman, Dennis C. Brown Altersempfehlung: ab 12