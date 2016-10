ProSieben 06:50 bis 07:15 Comedyserie How I Met Your Mother Die Weisheit des Universums USA 2010 16:9 HDTV Merken Marshall wünscht sich ein Baby. Und Lily schlägt vor, dass sie sich an diese Aufgabe machen, sobald die Clique irgendwo einen Doppelgänger von Barney ausfindig machen kann. Plötzlich sitzt in einem Taxi ein Fahrer, der genauso aussieht wie Barney In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Josh Radnor (Ted Mosby) Jason Segel (Marshall Eriksen) Cobie Smulders (Robin Scherbatsky) Neil Patrick Harris (Barney Stinson) Alyson Hannigan (Lily Aldrin) Ben Koldyke (Don Frank) Lyndsy Fonseca (Daughter) Originaltitel: How I Met Your Mother Regie: Pamela Fryman Drehbuch: Craig Thomas, Carter Bays Kamera: Christian La Fountaine Musik: John Swihart Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 325 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 85 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 85 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 85 Min.