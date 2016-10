Sky Krimi 22:45 bis 23:35 Krimiserie Die Rosenheim-Cops Folge: 48 Umzug für eine Leiche D 2005 Stereo Merken Auf einem Sofa, das auf der Ladefläche eines Lastwagens steht, wird die Leiche von Heinz Krug aufgefunden. Zuerst gerät seine Freundin unter Mordverdacht, weil sie sich von ihm trennen wollte. Dann erfahren die Cops, dass Krug an einer Enthüllungsstory saß. Der Hobbyjournalist war den dunklen Machenschaften des Schnupftabakvereins auf die Spur gekommen. Hofer und Satori sehen sich die Gesellschaft mal genauer an. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Markus Böker (Ulrich Satori) Joseph Hannesschläger (Korbinian Hofer) Marisa Burger (Miriam Stockl) Max Müller (Michael Mohr) Gerd Lohmeyer (Werner Balthasar) Maren Schumacher (Dr. Ursula Kern) Joachim Kretzer (Zacharias Maier) Originaltitel: Die Rosenheim-Cops Regie: Stefan Klisch Drehbuch: Andreas Föhr, Thomas Letocha Kamera: Christoph Chassée, Michael Sigloch Musik: Michael Hofmann de Boer Altersempfehlung: ab 12

