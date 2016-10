Sky Krimi 18:35 bis 19:25 Krimiserie SK Kölsch Jupps Alptraum D 2005 Stereo Merken Jupp hat ein Problem: Dem Team wurde eine Frau als Chefin vor die Nase gesetzt! Gesine Westfahl ist eine energische Frau, deren Führungsstil die Kölner Gemütlichkeit im Präsidium zu gefährden droht und besonders Jupp in Bedrängnis bringt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Uwe Fellensiek (Jupp Schatz) Dirk Martens (Falk von Schermbeck) Carin C. Tietze (Gesine Westfahl) Isabel Leithäuser (Sabine Dessau) Bettina Engelhardt (Verona Dinkel) Nicole Marischka (Renate Weimann) Gustav-Peter Wöhler (Achim Pohl) Originaltitel: SK Kölsch Regie: Klaus Knoesel Drehbuch: Ralf Huttanus Kamera: Arthur W. Ahrweiler Musik: Chris Weller Altersempfehlung: ab 16