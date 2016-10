Sky Krimi 08:10 bis 09:00 Krimiserie Heldt Folge: 10 Die Abrechnung D 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Ein Pizzaria-Besuch zusammen mit Ellen Bannenberg und ihrer Tochter Emily dient eigentlich dem Personenschutz. Die Staatsanwältin trifft sich dort mit einem anonymen Informanten, der etwas gegen den Unterwelt-Chef Magnus Winschewski in der Hand hat. Vor Ort eskaliert die Situation. Heldt versucht Winschewski mit einem Trick aus der Reserve zu locken. Ein Unterfangen, das tödlich enden könnte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kai Schumann (Kommissar Nikolas Heldt) Janine Kunze (Staatsanwältin Ellen Bannenberg) Timo Dierkes (Hauptkommissar Detlev Grün) Felix Vörtler (Carlo) Yunus Cumartpay (Achmed) Angelika Bartsch (Dr. Hannah Holle) Steffen Will (Mario Korthals) Originaltitel: Heldt Regie: Ulrike Hamacher Drehbuch: Lorenz Lau-Uhle Kamera: Simon Schmejkal Musik: Stephan Massimo Altersempfehlung: ab 12

