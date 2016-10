RBB 01:00 bis 01:20 Filme Great D 2013 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Ein Ereignis am Rande der grossen Weltgeschichte: Nikola (Milos Bikovic), ein junger serbischer Widerstandskämpfer im Zweiten Weltkrieg, schmuggelt lieber Filme als Waffen. Seine Partisanenfreunde finden daran keinen Gefallen und jagen ihn fort. Unterwegs im Zug mit seiner schweren Kiste mit Filmrollen trifft Nikola auf einen deutschen Leutnant (Simon Schwarz) und gerät wegen seiner Ware nur kurz in Erklärungsnot. Er erzählt von einer Vorführung in einem "Kraft durch Freude"-Kino. Die Soldaten sind begeistert, und auch der Oberst (Paulus Manker) gibt seine Erlaubnis für einen ideologischen Filmabend. "Great" basiert auf einer wahren Begebenheit. Regisseur Andreas Henn entdeckte im Internet, dass anscheinend Charlie Chaplins "The Great Dictator" 1942 in einem deutschen Soldatenkino in der Nähe von Belgrad gezeigt wurde. Die Recherchen zu dieser Geschichte führte zu Professor Nikola Radosevic, den Filmvorführer. Der in München geborene Andreas Henn studierte Film- und Theaterwissenschaften in Wien. 2009 gründete er zusammen mit dem Kameramann Alexander Wasielewski die Produktionsfirma DogEar Films in Berlin. "Great" ist sein zweiter Kurzfilm. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Milos Bikovic (Nikola Radosevic) Sebastian Brummer (Soldat im Kino) Raphael Dwinger (Corporal 1) Mirijam Jeremic (Ivona) Roman Kanonik (Nesko) Gustav Koenigs (Corporal 2) Horst Kotterba (Projectionist) Originaltitel: Great Regie: Andreas Henn Drehbuch: Andreas Henn, Gawain Mallinckrodt, Alexander von Wasielewski Kamera: Alexander von Wasielewski Musik: Sandy Lopicic