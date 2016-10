RBB 23:30 bis 01:00 Drama Kaddisch für einen Freund D 2012 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Aufgewachsen in einem palästinensischen Flüchtlingslager, hat der vierzehnjährige Ali Messalam von klein auf gelernt, "die Juden" zu hassen. Nach der gemeinsamen Flucht mit seiner Familie aus dem Libanon gelangt er schließlich nach Berlin-Kreuzberg. Hier sucht Ali Anschluss bei den arabischen Jugendlichen im Kiez. Doch dafür muss er erst beweisen, was er drauf hat. Er soll als Mutprobe in die Wohnung seines jüdisch-russischen Nachbarn Alexander einbrechen. Die Jugendlichen folgen Ali und verwüsten im Exzess die Wohnung des alten Mannes. Doch nur Ali wird von dem vorzeitig zurückkehrenden Alexander erkannt und bei der Polizei angezeigt. Um einer Verurteilung und der damit verbundenen Abschiebung zu entgehen, bleibt ihm nur eine einzige Chance: Ali muss sich dem verhassten Feind annähern und ihn um Unterstützung bitten. "Kaddisch für einen Freund" von Leo Khasin erzählt authentisch und berührend die tragikomische Geschichte einer intensiven Freundschaft zwischen dem palästinensischen Flüchtlingsjungen Ali und dem russischen Juden und Weltkriegsveteran Alexander im heutigen Berlin. In der Reihe "Debüt im rbb" zeigt das rbb Fernsehen am kommenden Donnerstag, den 20.10.16, den Film "Die Unsichtbare" von Christian Schwochow. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ryszard Ronczewski (Alexander) Neil Belakhdar (Ali Nessakan) Neil Malik Abdullah (Walid) Sanam Afrashteh (Mouna) Kida Khodr Ramadan (Mahmoud) Younes Hussein Ramadan (Younes) Anna Böttcher (Schwester Sabine) Originaltitel: Kaddisch für einen Freund Regie: Leo Khasin Drehbuch: Leo Khasin Kamera: Mathias Schöningh Musik: Fabian Römer, Dieter Schleip Altersempfehlung: ab 12