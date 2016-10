RBB 22:45 bis 23:30 Reportage stilbruch-reportage: Das Uckermark-Festival Wie die Kunst aufs Dorf kam D 2016 2016-10-13 01:50 HDTV Live TV Merken "UM" steht für Uckermark: Alle zwei Jahre bringt das "UM Festival" Kunst in eine der schönsten, aber auch am dünnsten besiedelten Landstriche Deutschlands. Dann wachsen in der Weite der Landschaft fragile Installationen aus dem Boden, werden Scheunen zu "Showrooms" und auf sonst einsamen Alleen stauen sich die Autos dann kommt zusammen, was nicht unbedingt zusammen gehört: Extrovertierte Hauptstadt-Kreative und einsilbige Alteingesessene, Konzeptkunst und Kuhstall. Dann beginnt in der Uckermark genauer: in und um Fergitz, einem Örtchen von gut fünfzig Einwohnern das spannendste Wochenende des Jahres. Die Dokumentation erzählt davon, wie die Kunst aufs Dorf kommt: wie das mittlerweile fünfte UM-Festival entsteht, von der ersten Idee bis zur großen Abschluss-Sause. Wie die Kunst das Landleben verändert und das Landleben die Kunst. Wir begleiten die Organisatoren dieser "Uckermark-Biennale" um die Künstlerin Ilona Kalnoky und das Musikerpaar Gudrun Gut und Thomas Fehlmann, stromern mit den Künstlern über die Dörfer, auf der Suche nach Inspiration, sprechen mit "Ur-Einwohnern" und "Wochenend-Uckermärkern" über die Kunst und das Leben auf dem Land. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: stilbruch-reportage: Das Uckermark-Festival

