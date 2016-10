RBB 22:15 bis 22:45 Magazin Stilbruch Das Kulturmagazin Ausstellung "Hieb § Stich" / Syrische Rap-Band "Mazzaj Rap" / Kulturtipps D 2016 2016-10-13 01:20 Merken Ausstellung "Hieb § Stich" Dem Verbrechen auf der Spur - die neue Ausstellung "Hieb § Stich" im Berliner Medizinhistorischen Museum der Charité bietet einen spannenden Blick hinter die Kulissen eines der faszinierendsten Gebiete der Medizin: die detektivische Suche nach einer unnatürlichen Todesursache. Syrische Rap-Band "Mazzaj Rap" In Syrien unterstützte er die Revolution und wurde aufgrund seiner kontroversen Texte inhaftiert und gefoltert. Seit 2014 ist der Rapper Mohamed Abu Hajar in Berlin und setzt, zusammen mit seiner Band Mazzaj Rap, den Kampf fort: Er will Gerechtigkeit in Syrien und kämpft gegen die Bombardierung von Aleppo. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Petra Gute Originaltitel: Stilbruch

