RBB 12:10 bis 13:00 Dokumentation Verrückt nach Meer Mutprobe in Costa Rica D 2016 HDTV Live TV Merken In Puntarenas schwingen sich nicht nur die Passagiere Lisa und Sebastian in luftige Höhen auf, auch die Brückencrew macht Tarzan ernsthafte Konkurrenz. Während sich Passagierin Anja im Regenwald von Costa Rica plötzlich ihren Ängsten stellen muss, durchlebt Küchenpraktikantin Elisabeth bei einer Zweirad-Spritztour "höllische Qualen". Auf der Bühne kommt es zu einem finalen Showdown. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Verrückt nach Meer