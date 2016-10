RBB 06:20 bis 07:10 Telenovela Rote Rosen Folge: 2291 D 2016 HDTV Live TV Merken Dennis entschuldigt sich beschämt bei Edda und Ben, dass er sie wochenlang über seinen Gesundheitszustand getäuscht hat. Nachdem Britta eine operable Zyste diagnostiziert hat, unterstützt Edda ihn nach Kräften. Als Dennis auch mit Mathis reinen Tisch macht, passiert jedoch genau das, was er die ganze Zeit verhindern wollte: Er verliert seinen Ausbildungsplatz! Mielitzer begründet den Streit mit Vicky vor Sydney mit einer Uneinigkeit über eine gekaufte Krawatte. Vicky schaltet schnell genug, um nicht aufzufliegen. Als Merle mutmaßt, dass es zwischen Mielitzer und Vicky eine Romanze geben könnte, spricht Sydney ihn offen darauf an und erntet eine überraschende Reaktion. Mielitzer fragt sie, ob sie möglicherweise eifersüchtig ist? Merle freut sich über die große Unterstützung, die sie von Gunter und Erika für Kaspars Taufe erhält. Zu ihrer großen Erleichterung willigt Volker sogar ein, zu einem Termin beim Jugendamt zu erscheinen. Theo kehrt als erfolgreicher Mann nach Lüneburg zurück und muss sich trotzdem erst mal hinten anstellen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Cheryl Shepard (Sydney) Mickey Hardt (Mathis) David C. Bunners (Holger Mielitzer) Constantin Lücke (Patrick Mielitzer) Gerry Hungbauer (Thomas) Felix Everding (Dennis) Hermann Toelcke (Gunter) Originaltitel: Rote Rosen Regie: Julia Peters, Patricia Frey Drehbuch: Christiane Steffl Kamera: Rainer Nolte, Wulf Sager Musik: Tunepool

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 328 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 88 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 88 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 88 Min.