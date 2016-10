Sky Nostalgie 04:40 bis 06:10 Melodram Schicksal A 1942 SW 20 40 60 80 100 Merken Leutnant Kosta (Werner Hinz) soll das Todesurteil an dem Revolutionär Fürst Melnik vollstrecken. Er verspricht dem das Leben, der den Fürsten hinrichtet. Melniks Diener Stefan (Heinrich George) übernimmt das Amt des Henkers, schwört aber Rache. Er kümmert sich um Melniks Kinder, Dimka (Gisela Uhlen) und Dimo (Will Quadflieg). Jahre später verliebt sich Dimka ausgerechnet in Kosta. - Großes Melodram, besonders eindrucksvoll: Heinrich George. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Heinrich George (Stephan Rakitin) Werner Hinz (Kosta Wasileff) Gisela Uhlen (Dimka) Will Quadflieg (Dimo) Christian Kayßler (Fürst Melnik) Walter Lieck (Irischkof) Heinz Ohlsen (Fähnrich) Originaltitel: Schicksal Regie: Géza von Bolváry Drehbuch: Gerhard Menzel Kamera: Hans Schneeberger Musik: Anton Profes Altersempfehlung: ab 16