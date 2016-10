MGM 04:10 bis 06:00 Tragikomödie Alice's Restaurant USA 1969 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Folksänger Arlo Guthrie (Arlo Guthrie) tingelt von Stadt zu Stadt. Sein Ziel ist es, in die Fußstapfen seines berühmten Vaters Woody Guthrie zu treten. Der liegt derweil im Sterbebett. Dann landet Arlo bei dem Pärchen Alice (Pat Quinn) und Ray (James Broderick). Die wollen in Stockbridge, Massachusetts, eine Hippie-Kommune einrichten. - Verfilmung des berühmten, 18 Minuten langen Songs von Arlo Guthrie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Arlo Guthrie (Arlo) Pat Quinn (Alice) James Broderick (Ray) Pete Seeger (Pete) Lee Hays (Pfarrer) Michael McClanathan (Shelly) Geoff Outlaw (Roger) Originaltitel: Alice's Restaurant Regie: Arthur Penn Drehbuch: Venable Herndon, Arthur Penn Kamera: Michael Nebbia Musik: Arlo Guthrie Altersempfehlung: ab 16