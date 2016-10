MGM 21:55 bis 23:40 Drama Spezialeinheit IQ USA 1992 Nach einem Roman von William Wharton Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Ardennen, Dezember 1944. In einem Waldstück kommt es zur Konfrontation zwischen einem amerikanischen Spähtrupp (u. a. Ethan Hawke) und der deutschen Wehrmacht. Das bedrohliche Aufeinandertreffen nimmt eine unerwartere Wendung: Die Deutschen werfen mit Schneebällen und wollen mit ihren Widersachern gemeinsam Weihnachten feiern. - Jahre vor "Merry Christmas" gedreht: das einfühlsame Kriegsdrama in karger Schneelandschaft. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Berg (Miller) Kevin Dillon (Avakian) Arye Gross (Shutzer) Ethan Hawke (Will) Gary Sinise (Mutter) Frank Whaley (Vater) John C. McGinley (Major Griffin) Originaltitel: A Midnight Clear Regie: Keith Gordon Drehbuch: Keith Gordon Kamera: Tom Richmond Musik: Mark Isham Altersempfehlung: ab 16

