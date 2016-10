Die Irin Deirdre (Natasha McElhone) heuert fünf knallharte Ex-Agenten (u. a. Robert De Niro, Jean Reno) an. Sie sollen den Koffer eines schwer bewachten Waffenhändlers rauben. In einem Pariser Lagerhaus bereiten sie ihren Coup minutiös vor. - Kompromissloser Thriller mit furiosen Verfolgungsjagden. In Google-Kalender eintragen