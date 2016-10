Sat.1 02:35 bis 03:30 Krimiserie Profiling Paris Auf der Jagd F 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Chloé und Rocher ermitteln in einem Mordfall. Erste Hinweise führen in eine Kaserne und in einen Nachtclub. Dann zeigt sich eine Verbindung des Mordopfers zu Helena Parillaud, der Führerin einer radikalen Feministinnengruppe In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Philippe Bas (Thomas Rocher) Odile Vuillemin (Chloé Saint-Laurent) Jean-Michel Martial (Grégoire Lamarck) Raphaël Ferret (Hyppolite) Sophie de Furst (Emma Tomasi) Valérie Dashwood (La Doc) Originaltitel: Profilage Regie: Simon Astier Drehbuch: Elise Trinh, Julien Teisseire, Sophie Lebarbier, Fanny Robert Musik: Alexandre Fortuit Altersempfehlung: ab 16

