Sat.1 22:10 bis 23:05 Krimiserie Criminal Minds Morgellons USA 2014 2016-10-13 01:05 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Albert Stillman, ein offenbar allzu neugieriger Journalist, wird mitten auf dem Highway in Atlanta überfahren. Der Mann konsumierte wegen einer Krankheit medizinisches Heroin. Als die BAU deshalb seinen Arzt befragen will, ist dieser verschwunden - und wird kurze Zeit später ebenfalls tot aufgefunden In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Thomas Gibson (Aaron Hotchner) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) Shemar Moore (Derek Morgan) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) A. J. Cook (Jennifer Jareau) Joe Mantegna (David Rossi) Jennifer Love Hewitt (Kate Callahan) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Larry Teng Drehbuch: Breen Frazier Kamera: Greg St. Johns Musik: Marc Fantini, Steffan Fantini Altersempfehlung: ab 16

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 229 Min. Dreamcatcher

Horrorfilm

kabel eins 22:20 bis 00:55

Seit 149 Min. Sport Quiz

Quiz

Sport1 00:00 bis 02:00

Seit 49 Min. Infini

SciFi-Film

Tele 5 00:05 bis 02:05

Seit 44 Min.