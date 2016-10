Sat.1 19:00 bis 19:55 Show Kampf der Köche - Wer haut den Profi in die Pfanne? Depke Heinrich D 2016 2016-10-13 04:45 16:9 HDTV Merken Verkaufsleiterin Depke Heinrich aus Willich tritt mit ihren drei Lieblingsgerichten nacheinander gegen die Profi-Köche Mirko Reeh, Max Stiegl und Kolja Kleeberg an. Ihr Menu: "Pfannkuchen mit Vanilleeis, Erdbeeren und Schokosoße", "Kalbsfrikadellen mit Kartoffel-Sellerie-Püree & Gurkensalat " und "Garnelen im Kartoffelmantel mit Salat". Depkes Vorteil: sie darf die Kochzeit vorgeben. Bestehen die Profis die Herausforderung? Oder wird Depke mit bis zu 6.000 Euro nach Hause gehen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Alexander Herrmann Originaltitel: Kampf der Köche - Wer haut den Profi in die Pfanne?