RTL Passion 03:00 bis 03:25 Familienserie Alles was zählt Classics D 2010 2016-10-15 07:40 Merken Ben ist überfordert, als Claudia ihn um Geld bittet, damit sie das Labor wegen Katjas B-Probe bestechen kann. Hin- und hergerissen vertraut Ben sich Isabelle an, die Ben klar macht, dass er als Teamchef eine faire Entscheidung treffen muss. Währenddessen hofft Katja auf das Ergebnis der B-Probe, das ihre Unschuld beweisen wird, wie sie glaubt. Simone ist entschlossen, Jennys sterbliche Überreste an niemanden - erst recht nicht an Axel - abzugeben. Während Maximilian im Zentrum die Zügel wieder an sich nehmen will, beschließt Axel, die NRW-Meisterschaft zu Jennys Ehren auszurichten, um das Zentrum und sich in einem guten Licht zu präsentieren. Er hat dabei aber nicht mit Simone gerechnet. Franziska und Florian sind nach dem Kuss beide verwirrt. Während Florian den Kuss verbissen verdrängt und Franziska meidet, ist Franziska wütend auf sich selbst, ihre Gefühle nicht unter Kontrolle zu haben. Vanessa rät ihr, Florian gegenüber ehrlich zu sein und ihm endlich die Wahrheit zu sagen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Silvan-Pierre Leirich (Richard Steinkamp) Dennis Grabosch (Roman Wild) Tatjana Clasing (Simone Steinkamp) Silvia Maleen (Jenny Steinkamp) Daniel Aichinger (Dr. Axel Schwarz) André Dietz (Ingo Zadek) Sam Eisenstein (Marian Öztürk) Originaltitel: Alles was zählt Classics Regie: Anette Herre Drehbuch: Sarah Höflich, Katrin Esser

