RTL Passion 22:45 bis 23:10 Daily Soap Alles was zählt D 2016 2016-10-13 04:20 Merken Nachdem Jenny Deniz gestanden hat, dass sie Dianas Blutprobe hat manipulieren lassen, geht Deniz enttäuscht auf Distanz. Jenny klammert sich jedoch an die Hoffnung, dass Deniz ihr verzeihen kann, schließlich hat sie ihm doch noch die Wahrheit gestanden. Umso geschockter ist Jenny, als Deniz einen Schlussstrich unter ihre frische Beziehung zieht. Nachdem Lena von Marians Tod geträumt hat, fällt sie ihm erleichtert um den Hals. Doch genau wie Marian versucht Lena dem keine Bedeutung beizumessen. Sie glaubt, dass ihr die Scheidung vor allem wegen Alexander so schwerfällt. Doch als Lena Diana von ihrem Traum erzählt, überrumpelt ihre Freundin sie mit einer ganz anderen Deutung. Michelle macht sich große Sorgen um Vincent, doch der spielt seinen Zusammenbruch vor Michelle herunter, worauf diese erleichtert ist. Sie ahnt nicht, dass Vincent Thomas auffordert, sich an die Schweigepflicht zu halten - denn niemand soll die Wahrheit über seinen Gesundheitszustand erfahren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jörg Rohde (Ben Steinkamp) André Dietz (Ingo Zadek) Kaja Schmidt-Tychsen (Jenny Steinkamp) Cheyenne Pahde (Marie Schmidt) Franziska Benz (Michelle Bauer) Silvan-Pierre Leirich (Richard Steinkamp) Tatjana Clasing (Simone Steinkamp) Originaltitel: Alles was zählt

