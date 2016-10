RTL Passion 18:45 bis 19:30 Serien Providence Die berühmte Freundin USA 2000 2016-10-14 11:00 Merken Mit gemischten Gefühlen sieht Sydney dem Treffen mit ihrer besten High School Freundin entgegen. Kerry King ist mittlerweile eine Star Autorin, Geschäftsfrau, TV Moderatorin und gilt als die perfekte Hausfrau. Während ihre gesamte Umwelt bei dem Gedanken an ein Treffen mit Kerry King mit typischem Fan Verhalten und übertriebener Begeisterung reagiert, wünscht sich Syd insgeheim, dass der Trubel um ihre Freundin aufhört. Zudem ist Kerry so beschäftigt, dass sich Sydney vernachlässigt fühlt. Doch dann entdeckt sie hinter der perfekten Fassade und den routinierten Abläufen etwas, dass ihre Aufmerksamkeit weckt. Jetzt ist sie als wahre Freundin gefragt. Robbie ist schockiert, als Charlie ihm gegenüber erwähnt, dass er sich mit Heather verloben will. Er gerät in Panik und versucht Heather für sich zu gewinnen. Dazu ist ihm jedes Mittel recht, und Joanie nutzt dies aus: Sie stellt Robbie als Babysitter ein, damit sie auf Männerfang gehen kann. Jim versucht derweil den mürrischen alten Mann Lester Moody davon abzuhalten, ein kleines Frettchen zu erschießen. Nachdem er es schon einmal vor ihm gerettet hat, ist es wieder entlaufen und alle Mühen bringen Jim nicht weiter bis Robbie am Ende sein Leben für das Frettchen auf's Spiel setzt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Melina Kanakaredes (Dr. Sydney Hansen) Mike Farrell (Jim Hansen) Paula Cale (Joanie Hansen) Seth Peterson (Robbie Hansen) Concetta Tomei (Lynda Hansen) Dana Daurey (Heather) Susan Walters (Kerry King) Originaltitel: Providence Regie: Bob DeLaurentis Drehbuch: John Masius, Dana Baratta Musik: Bennett Salvay, W.G. Snuffy Walden