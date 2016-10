RTL Passion 12:40 bis 13:05 Daily Soap Unter uns Classics D 2003 2016-10-14 06:00 Merken Romy ist überglücklich, als Jan ihr seine Liebe erklärt und wieder mit ihr zusammen sein will. Um dem Druck von Ariane zu entkommen, entschließen sie sich, ihre Beziehung geheim zu halten. Als Kati Jan für die Zeit ihrer Abwesenheit ihr Zimmer im Schuppen überlässt, haben die beiden sogar einen Ort für ihre heimlichen Treffen in der Schillerallee... Paco fühlt sich weiterhin für Katis Wohlbefinden verantwortlich und kümmert sich in jeder freien Minute um sie. Gleichzeitig versucht er, Kati keine falsche Hoffnungen zu machen. Als er erfährt, dass er Vicky womöglich ziemlich lange nicht wiedersehen wird, verstrickt er sich noch mehr in seine Helferrolle... Malte kehrt in die Schillerallee zurück und muss erkennen, dass Jochen mittlerweile ein fester Bestandteil von Rebeccas Leben geworden ist. Er ist schockiert, als er erfährt, dass Rebecca und Jochen planen, mit Lili aufs Land zu ziehen und gerät in die Zwickmühle, als Ariane ihn auffordert, einen solchen Umzug in Lilis Interesse, zu verhindern... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christiane Maybach (Margot Weigel) Jane Hempel (Sophie Himmel) Holger Franke (Wolfgang Weigel) Petra Blossey (Irene Weigel) Janis Rattenni (Anna Weigel) Ben Ruedinger (Till Weigel) Isabell Hertel (Ute Weigel) Originaltitel: Unter uns Classics