Classica 01:35 bis 03:05 Musik Vladimir Jurowski dirigiert das Chamber Orchestra of Europe Klavierkonzert G-Dur - Richard Strauss: Le Bourgeois gentilhomme, Orchestersuite op. 60. F 2009 Stereo 16:9 Merken Richard Strauss (1864-1949): Metamorphosen - Maurice Ravel (1875-1937): Klavierkonzert G-Dur - Richard Strauss: Le Bourgeois gentilhomme, Orchestersuite op. 60. Hélène Grimaud (Klavier), Chamber Orchestra of Europe; Leitung: Vladimir Jurowski. Aufgenommen in der Cité de la musique, Paris. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Hélène Grimaud (Klavier) Originaltitel: Vladimir Jurowski dirigiert das Chamber Orchestra of Europe Musik: Richard Strauss, Maurice Ravel

