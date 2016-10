Classica 23:35 bis 01:35 Oper Mozart, Il re pastore A 2006 Stereo 16:9 Merken Von den Salzburger Festspielen: "Il re pastore" von Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791). Musikalische Leitung und Inszenierung: Thomas Hengelbrock. In den Hauptpartien Kresimir Spicer, Annette Dasch und Marlis Petersen. Für die Serenata um den Königssohn Aminta, der unerkannt in den Bergen lebt, bis Alexander der Große ihn entdeckt, verwendete Mozart ein Textbuch des kaiserlichen Hofpoeten Pietro Metastasio, das schon die berühmtesten Komponisten vertont hatten. Doch er mußte den Vergleich nicht scheuen: "Il re pastore offenbart die ganze lyrische Genialität Mozarts", erklärt Hengelbrock. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kresimir Spicer (Alessandro) Annette Dasch (Aminta) Marlis Petersen (Elisa) Arpiné Rahdjian (Tamiri) Andreas Karasiak (Agenore) Originaltitel: Mozart, Il re pastore Drehbuch: Pietro Metastasio Musik: Wolfgang Amadeus Mozart