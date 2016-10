Classica 21:45 bis 23:15 Musik Mahler, Sinfonie Nr. 8 Es-Dur D 2013 Stereo 16:9 Merken Gustav Mahler, Sinfonie Nr. 8 Es-Dur. Aus der Alten Oper Frankfurt; Paavo Järvi dirigiert. "Es ist das Größte, was ich bis jetzt gemacht. Und so eigenartig in Inhalt und Form, daß sich darüber gar nicht schreiben läßt. Denken Sie sich, daß das Universum zu tönen und zu klingen beginnt". Mahlers Achte wurde 1910 mit triumphalem Erfolg in München uraufgeführt. Durch die Verbindung des lateinischen Pfingsthymnus "Veni, creator spiritus" mit der Schlußszene aus Goethes "Faust II" entsteht der eigentümliche Charakter des Werks zwischen Sinfonie, Oratorium, Musikdrama und Erlösungsmysterium. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Mahler: Sinfonie Nr. 8 Es-Dur

