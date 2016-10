Classica 20:15 bis 21:45 Musik Mozart, Klavierkonzerte KV 595, 467, 466 Nr. 27 B-Dur KV 595 / Nr. 21 C-Dur KV 467 / Nr. 20 d-Moll KV 466 D Stereo 16:9 Merken Rudolf Buchbinder und die Staatskapelle Dresden spielen die Konzerte für Klavier und Orchester Nr. 27 B-Dur KV 595, Nr. 21 C-Dur KV 467 und Nr. 20 d-Moll KV 466 von Wolfgang Amadeus Mozart. Aufgenommen in der Gläsernen Manufaktur Dresden. Rudolf Buchbinder, geboren 1946 in Leitmeritz, zählt zu den führenden Pianisten der internationalen Musikszene. Als Konzertsolist dirigiert er gerne, wie in dieser Aufnahme, das Orchester vom Flügel aus. Bereits 1998 erregte Buchbinder mit einer Live-Aufnahme von Mozarts Klavierkonzerten Aufsehen. Der renommierte Musikkritiker Joachim Kaiser kürte sie damals zur CD des Jahres. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Mozart: Piano Concertos K. 595: 467: 466 Musik: Wolfgang Amadeus Mozart