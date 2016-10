BR Fernsehen 04:55 bis 05:45 Magazin quer ...durch die Woche mit Christoph Süß Filmende Gaffer: Schaulustige werden immer skrupelloser / Treppenwitz Barrierefreiheit: Bahnhof Zirndorf ist zu groß / Briefträger-Notstand: Wenn kein Postmann mehr klingelt / Regensburger Filz: SPD-Oberbürgermeister in der Kritik / Deutschland Spitzenreiter! Plastikmüll und kein Ende D 2016 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken * Filmende Gaffer: Schaulustige werden immer skrupelloser Abbremsen, zuschauen, mit der Handy-Kamera drauf halten: Unfall-Gaffer sind inzwischen ein riesiges Problem auf deutschen Autobahnen. Denn durch ihre Sensationslust behindern sie oft die Arbeit der Rettungsdienste. Sie verursachen Staus und oftmals Folgeunfälle mit tödlichem Ausgang. Schaulustige bei Katastrophen hat es zwar immer schon gegeben - neu ist jedoch die mediale Dimension: Leid zu filmen - und das dann an Freunde und die Netzgemeinde zu verschicken. Filmende Gaffer sollen jetzt härter bestraft werden. * Treppenwitz Barrierefreiheit: Bahnhof Zirndorf ist zu groß Die Stadt Zirndorf bei Nürnberg kämpft seit Jahren für einen barrierefreien Bahnhof in der Stadtmitte. Doch weder Land noch Bund wollen dafür Geld geben. Etwa 1400 Menschen steigen am Zirndorfer Bahnhof im Schnitt täglich ein und aus. 400 zu viel für das neue Modernisierungsprogramm von Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt. Das Programm ist nämlich speziell für Bahnhöfe mit weniger als 1000 Fahrgästen am Tag vorgesehen. Und für den Fördertopf des Freistaats, der für den Umbau der großen Bahnhöfe gedacht ist, ist der Zirndorfer leider zu klein. * Briefträger-Notstand: Wenn kein Postmann mehr klingelt Keiner dürfte sich derzeit mehr über Post freuen als manch Bürger aus Kirchseeon: Dort kamen Briefe in den letzten Wochen nur sporadisch ins Haus, krankheitsbedingt, wie die Post mitteilte. Andernorts ärgern sich Kunden über heillos überfüllte Postbank-Filialen - dabei kann sich noch glücklich schätzen, wer nicht vor ganz verschlossener Türe steht. Noch nie war es um den guten alten Brief schlechter bestellt als heute. * Regensburger Filz: SPD-Oberbürgermeister in der Kritik In Regensburg bekommen seit Jahren drei große Bauträger die großen lukrativen Aufträge der Stadt. Sie bauen Wohnungen, Hotels und Bürogebäude. Das war schon so als die CSU im Rathaus regierte und ist auch nach dem Machtwechsel 2014 so geblieben. Jetzt wittert die Staatsanwaltschaft Korruption und ermittelt gegen den amtierenden Oberbürgermeister Joachim Wolbergs. Der Vorwurf: Er soll für seinen Wahlkampf Hunderttausende Euro von den drei Bauunternehmen erhalten haben. * Deutschland Spitzenreiter! Plastikmüll und kein Ende Deutschland ist Vorreiter in Sachen Umweltschutz - so die einhellige Meinung. Doch die Realität sieht anders aus: Mit 11,7 Millionen Tonnen verbraucht in Europa kein anderes Land so viel Plastik wie Deutschland - Tendenz steigend! Die Kunststoffabfallmenge hat sich im Zeitraum von 1994 bis 2013 beinahe verdoppelt. Recycelt werden lediglich 42 Prozent des Plastikmülls. 56 Prozent werden verbrannt und gehen damit der Kreislaufwirtschaft für immer verloren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: quer