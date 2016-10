BR Fernsehen 00:45 bis 01:45 Musik Heimatsound Concerts - Seiler und Speer D 2016 Stereo 16:9 Live TV Merken Konzertmitschnitt vom Heimatsound-Festival 2016 in Oberammergau Diesmal bei den Heimatsound Concerts: das österreichische Sensations-Duo Seiler & Speer. Beim vierten Heimatsound-Festival im Oberammergauer Passionstheater zeigten die beiden Künstler, dass sie mehr drauf haben als ihren Überraschungshit "Ham kummst". BR Fernsehen zeigt das Festivalkonzert in voller Länge. Mit ihrem Debütalbum "Ham kummst" legten der Schauspieler Christopher Seiler und der Filmemacher Bernhard Speer einen unglaublichen Start hin. Eigentlich wollte Seiler nur sein Kabarettprogramm musikalisch untermalen, dessen Produzent und Regisseur Speer war. So gerieten die beiden ans Musikmachen. Aus der Laune wurde mehr und mit einem Youtube-Video wurden sie über Nacht vom Geheimtipp zum großen musikalischen Act. Mit österreichischem Schmäh und ihrem Mix aus Alltagskomik und bitterböser Romantik treffen sie den Nerv einer rasant wachsenden Fangemeinde. Auf dem Heimatsound-Festival überraschten sie mit launigen Ansagen und einigen Anwärtern für weitere Kult-Hits In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Heimatsound Concerts