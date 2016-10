BR Fernsehen 22:30 bis 23:15 Show Vereinsheim Schwabing Bühnensport mit Constanze Lindner D 2016 Stereo 16:9 Live TV Merken Abwechslungsreiche und lebendige Kleinkunst aus dem Herzen von Schwabing In typischer Wirtshausatmosphäre lädt Constanze Lindner zum außergewöhnlichen Kleinkunstabend ins Vereinsheim Schwabing ein. Als Gäste begrüßt Constanze Lindner diesmal: Han's Klaffl, pensionierter Musiklehrer und Kabarettist schildert rückblickend "40 Jahre professioneller Bespaßung verhaltensorgineller Schüler". Dieser Lehrer aus Leidenschaft, obwohl seiner Zielgruppe beraubt, zeigt die komische Seite seines Berufes, den alltäglichen Irrsinn, dem Schüler wie Lehrer ausgeliefert sind. Patrick Salmen ist Slam Poet, Autor, Lesekabarettist und ein Geschichtenerzähler vom Feinsten. Mit seiner sonoren Stimme lässt er mit Selbstironie, Ruhrpott-Charme, staubtrockenem Humor und Wortwitz abstruse, bitterböse Erzählungen über die Idiotien und Absurditäten des Menschseins schlechthin entstehen. Frei nach dem Motto: "Genauer betrachtet sind Menschen auch nur Leute". Michael Krebs, studierter Jazzpianist und Gewinner zahlreicher Kleinkunstpreise, beherrscht und bedient jedwede Musikrichtung. Dieses schwäbische Improvisations-Talent kann auch hochdeutsch, wenn er will, und ist zudem noch "brudaal luschdig". Flüsterzweieck ist ein österreichisches Kabarettduo mit Ulrike Haidacher und Antonia Stabinger, die auch seit 2012 Comedy-Radiogespräche für FM4 führen und 2015 das silberne Scharfrichterbeil gewonnen haben. Ihre allgemeingültigen Bewertungskategorien auf der Suche nach dem besten Menschen lassen groteske Figuren entstehen, die einer gewissen Situationskomik nicht entbehren. Dreiviertelblut, das sind der für seine Filmmusiken vielfach nominierte Komponist Gerd Baumann, der unter anderem die Filmmusik zu "Operation Zucker" geschrieben hat und die Legende der Rock-, Pop- und Countrymusiksänger und -texter Sebastian Horn. Ihre Lieder bewegen sich zwischen wohliger Finsternis, Melancholie und purer Lebensfreude. Bürger from the hell - dahinter verbirgt sich der ausgezeichnete Musiker Norbert Bürger, der seine wahre Berufung, nämlich die kleinste Showband der Welt zu sein, gefunden hat. Abgerundet wird der Abend mit einem Lateinkurs der besonderen Art, wenn sich der Vereinsheim-Schankkellner Björn Puscha persönlich um das Bildungsniveau des Publikums bemüht. In typischer Wirtshausatmosphäre lädt Kabarettistin Constanze Lindner zum außergewöhnlichen Kleinkunstabend ein. Das Vereinsheim Schwabing ist seit Jahren Treffpunkt der verschiedensten Künstler. Kabarettisten, Comedians, Musiker, Geschichtenerzähler, Poetry Slammer und junge Talente geben sich hier ein Stelldichein und begeistern regelmäßig mit ihren abwechslungsreichen, von skurril bis philosophisch reichenden, aber immer spannenden Auftritten das Publikum. Weitere Informationen unter: www.br.de Fotos über: www.br-foto.de; E-Mail: bildmanagement@br.de In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Constanze Lindner Gäste: Gäste: Han's Klaffl (Musiklehrer und Kabarettist), Patrick Salmen (Slam Poet und Autor), Michael Krebs (studierter Jazzpianist und Gewinner zahlreicher Kleinkunstpreise), Ulrike Haidacher & Antonia Stabinger (Kabarettduo), Gerd Baumann (Komponist), Sebastian Hor Originaltitel: Vereinsheim Schwabing