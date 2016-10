BR Fernsehen 12:00 bis 13:30 Komödie Endstation Glück D 2016 2016-10-13 01:55 Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Helene und ihre beiden Freundinnen Rosina und Luise konnten sich als Schülerinnen nicht richtig leiden und ihre Vorstellungen vom Leben sind auch heute noch genauso unterschiedlich, wie früher. Doch Helene, frisch verwitwet, hat einen alten Bahnhof geerbt, Rosina braucht eine Zwischenbleibe, genauso wie Luise. Spontan entscheiden sie sich für eine WG im Bahnhof ... Nach seiner Pensionierung eine Weltreise mit ihrem Mann Georg, das war Helenes großer Traum. Doch nach seinem überraschenden Tod fällt die Reise flach, stattdessen erbt Helene einen kreditfinanzierten, stillgelegten Landbahnhof. Helene ist traurig und wütend zugleich, so hat sie sich den Neuanfang in ihrem Leben nicht vorgestellt. Ihre beiden Freundinnen Rosina und Luise versuchen, sie zu trösten und aufzubauen, haben aber mit ihren eigenen Veränderungen zu kämpfen: Rosinas Karriere als Musicalstar bröckelt und Buchhändlerin Luise wurde die Wohnung gekündigt. Und so scheint es eine gute Idee, zumindest vorübergehend, zusammen in den Bahnhof zu ziehen. Der ehemalige Eisenbahner Arthur, der im Bahnhof Wohnrecht auf Lebenszeit hat, kann die spontane WG nicht verhindern, obwohl er sein Bestes gibt, die drei Frauen zu vertreiben. Ist dieser Neuanfang für Helene eine Chance, sich den Ansprüchen ihrer alleinerziehenden Tochter Corinna zu entziehen? Im Gegensatz zu Helene ist Corinna ausgesprochen abenteuerlustig und erwartet von ihrer Mutter sowohl finanzielle Unterstützung als auch Betreuung für Tochter Lilly. Helene versucht sich zu verweigern, neigt jedoch weiterhin dazu, all ihre Pläne aufzugeben, sobald ihr jemand ein schlechtes Gewissen macht. Und auch ihre beiden Freundinnen Rosina und Luise kommen von ihren erworbenen Verhaltensmustern nicht wirklich los. In "Endstation Glück" wird so manches alte Muster aufgebrochen und die Akzeptanz wächst, andere nach ihrer Fasson glücklich werden zu lassen. Autorin Nicole Walter-Lingen und Regisseurin Karola Meeder erzählen charmant und amüsant von Aufbruch und Beständigkeit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gundi Ellert (Helene) Gudrun Landgrebe (Rosina) Barbara de Koy (Luise) André Jung (Arthur) Julia Nachtmann (Corinna) Tillbert Strahl (Joe) Gunnar Möller (Victor) Originaltitel: Endstation Glück Regie: Karola Meeder Drehbuch: Nicole Walter-Lingen Kamera: Clemens Messow Musik: Stefan Maria Schneider, Ivo Moring Altersempfehlung: ab 6

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 477 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:25 bis 05:00

Seit 272 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 207 Min. SOKO Kitzbühel

Krimiserie

ZDF 04:20 bis 05:05

Seit 37 Min.