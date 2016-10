BR Fernsehen 10:30 bis 11:15 Dokumentation Wildes Japan - Tropenstrand und Bärenland D 2009 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Japan ist ein Inselreich voller Gegensätze. Die zweite Folge beginnt auf der südlichsten der vier japanischen Hauptinseln: Auf Kyushu hat Japan bereits einen subtropischen Charakter. Im Schatten des Sakurajima, einer der aktivsten Vulkane Japans, lebt auf einer kleinen vorgelagerten Insel eine besondere Gruppe von Makaken. Die Affen erlangten Berühmtheit, als Wissenschaftler beobachteten, dass die Tiere Kartoffeln im Meerwasser waschen und diese Tradition an ihre Nachkommen weitergaben. Ganz im Süden Japans liegt Okinawa - ein tropisches Eiland näher an Taiwan als an Tokio gelegen. Hier leben viele Tiere, die es nur dort gibt: Im dichten Urwald hört man die Rufe des Okinawa Spechts oder der Okinawa Ralle. In den Mangrovensümpfen bietet sich ein ganz anderes Bild - wenn sich bei Ebbe das Wasser zurückzieht, tauchen skurrile Kreaturen auf: Winkerkrabben und Schlammspringer suchen im Morast nach Nahrung. Mehr als 3.000 Kilometer weiter nördlich auf der Insel Hokkaido lernen kleine Bärenjungen fürs Leben. Auf Schritt und Tritt folgen sie ihrer Mutter, die ihnen zeigt, welche Pflanzen genießbar sind und wo es im Herbst die besten Lachse gibt. Während im Süden noch die wärmende Herbstsonne die Ahornwälder in ein goldenes und feuerrotes Farbenmeer verwandelt, lassen die ersten Fröste Hokkaidos die Natur erstarren. Nur die durchdringenden Rufe der Singschwäne hallen dann noch über das Land. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wildes Japan - Tropenstrand und Bärenland