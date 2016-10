BR Fernsehen 06:30 bis 07:20 Telenovela Sturm der Liebe Folge: 2550 D 2016 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Oskar hat den Eindruck, dass sich André Tina unsittlich genähert hat - doch André kann ihn beruhigen. Als André von Melli erfährt, dass der Gemeinderat auf seine Kosten getafelt hat, um ihn dann zum Rücktritt aufzufordern, gehen die Pferde mit ihm durch. Er fordert ein Mitglied des Gemeinderats im Restaurant des "Fürstenhofs" auf, den Raum zu verlassen. Sein skandalöser Auftritt ruft Werner und Friedrich auf den Plan. Während Friedrich Werner abmahnen will, stellt sich Werner schützend vor seinen Bruder. Da erhält André ein Angebot vom Staatsanwalt: Wenn er eine Strafe und Schmerzensgeld zahlt, wird der Staatsanwalt keine Anklage erheben - Desirée hat nur ein paar Prellungen von ihrem Reitunfall davongetragen. Adrian erweist sich derweil als liebevoller Partner, der sich freut, Vater zu werden. Doch als Beatrice bei Adrian das Thema Hochzeit ins Spiel bringt, erhält sie von ihm und Desirée eine Abfuhr. Clara hingegen sieht in einem Traum schwarz für ihr eigenes Liebesleben. Michael freut sich derweil, dass Clara Fabiens Musik so gut gefällt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeannine Michèle Wacker (Clara) Max Alberti (Adrian) Louisa von Spies (Desirée) Mona Seefried (Charlotte) Erich Altenkopf (Michael) Bojana Golenac (Melli) Isabella Hübner (Beatrice) Originaltitel: Sturm der Liebe Regie: Sabine Landgraeber, Alexander Wiedl

