Discovery Channel 22:30 bis 23:20 Dokumentation Das Universum: Chance oder Gefahr? Kampf gegen Asteroiden USA 2014 Stereo 16:9 Merken Mit einem Durchmesser von rund 12756 Kilometern ist die Erde der fünftgrößte Planet unseres Sonnensystems. Im Vergleich zum gesamten Universum ist sie nicht viel größer als ein Staubkorn. Doch obwohl es immer so schien, als sei die Menschheit der Macht des Universums ausgesetzt, zeichnen sich nun völlig neue Möglichkeiten ab. Diese Doku-Serie zeigt die beeindruckenden Zukunftspläne führender Ingenieure und Wissenschaftler. So beabsichtigen sogenannte "Moon 2.0 Startups" , die wertvollen Mineralien des Mondes abzutragen und für die Erde zu verwerten. Andere Spezialisten entwickeln Methoden, den Boden auf dem Mars in Wasser zu verwandeln. Sie entwerfen Raumanzüge, die den In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Man vs. the Universe Altersempfehlung: ab 12

