Discovery Channel 06:15 bis 07:00 Dokumentation Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas Die Bering-See-Demenz USA 2008 Stereo 16:9 Merken Die Bootsbesatzungen in der Beringsee schuften bis zum Umfallen, denn die Fangsaison dauert nur noch sechs Tage. Jetzt, wo jede einzelne Krabbe zählt, um das Soll zu erfüllen, bleibt zum Ausruhen keine Zeit. Dass sich Kapitänssohn Scott Hillstrand auf der "Time Bandit" trotzdem Extra-Verschnaufpausen gönnt, kommt bei den Kollegen gar nicht gut an. Deckhand Shea Long wird um ein Haar von den riesigen Fangkörben mit in die Tiefe gerissen, als sich eine der Ablass-Leinen um seinen Hals legt. Auf der "North American" muss Newcomer Darell Labay seinen Hut nehmen. Die harte Knochenarbeit ist für das Greenhorn definitiv zu anstrengend. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Deadliest Catch

